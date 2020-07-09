Обстрелы на Донбассе затихли: наемники России сменили тактику

На Донбассе в четверг, 9 июля, вооруженные формирования Российской Федерации сократили количество обстрелов, всего один раз нарушив режим прекращения огня.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил нет. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ООС.

Уточняется, что террористы открыли огонь с миномета 82-го калибра и противотанкового ракетного комплекса вблизи Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Карта ООС. Источник: mediarnbo.org

"Военнослужащие Объединенных сил продолжают оказывать помощь в ликвидации пожара и его последствий на Луганщине. Задействовано необходимое количество личного состава и около 60 единиц техники", – сказано в сообщении.

В штабе Операции Объединенных сил добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался, а ситуация на Донбассе остается контролируемой.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, с начала года более 80% осужденных террористов "ДНР" и их сообщников получили условные сроки. В то же время только 19% приговоров были оглашены по статье о создании террористической группы или организации, а также участия в ней.