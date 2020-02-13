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13 февраля • обновлено в 08:13
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На Донбассе затихла стрельба: "Л/ДНР" затаились

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Ни один украинский воин не был ранен в результате боевых действий на Донбассе 12 февраля. При этом враг снова сократил количество обстрелов.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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На Донбассе затихла стрельба: "Л/ДНР" затаились

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • рядом с Новотошковским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • недалеко от населенного пункта Орехово – из миномета калибра 120 мм и станковой противотанкового гранатомета;

  • вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ сообщали хорошие новости с Донбасса. За сутки 11 февраля противник обстреливали украинских воинов 5 раз.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНР террористы "ДНР"
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Юг Руси
Юг Руси
Вот же, мать-перемать, опять "подло" затаились ))))))))) А вот тут - нет! https://youtu.be/_S2CVr8-cHE
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