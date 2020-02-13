На Донбассе затихла стрельба: "Л/ДНР" затаились

Ни один украинский воин не был ранен в результате боевых действий на Донбассе 12 февраля. При этом враг снова сократил количество обстрелов.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Новотошковским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

недалеко от населенного пункта Орехово – из миномета калибра 120 мм и станковой противотанкового гранатомета;

вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ сообщали хорошие новости с Донбасса. За сутки 11 февраля противник обстреливали украинских воинов 5 раз.

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