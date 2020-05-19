На Донбассе засуетились российские снайперы: ВСУ разоблачили подлую тактику. Видео

Российские оккупанты и их наемники активизировались возле Новоголуганського на Донбассе. Они начали вести разведку боем с помощью снайперов и стрелков.

Так захватчики пытаются выявить боевой потенциал украинских защитников и демаскировать их позиции, сообщается в репортаже с передовой "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Общаясь с журналистами, воины ВСУ рассказали, что террористы держат на прицеле даже дорогу, поэтому ехать по ней нужно максимально быстро – чтобы не стать мишенью.

Аналогичная ситуация, по словам защитников, и на наблюдательном посту, который находится в непосредственной близости от позиций боевиков.

Война на Донбассе Скриншот видео

"Через пару метров надо будет пригнуться. Там посадка простреливается. Туда долетает 12,7, 7,62. Летают вражеские беспилотники и могут что-то сбросить", – говорит 22-летний военнослужащий ВСУ Сергей,который защищает Украину с 18 лет.

Впрочем, чтобы уберечься от атак оккупантов, позиции у Новолуганского украинские армейцы хорошо замаскировали. Наблюдение они ведут скрыто – используют приборы, которые дают возможность не высовывать голову из укрытия, ведь на той стороне подстерегает вражеский снайпер.

"Снайперу хватает трех секунд, чтобы уничтожить. Например, это трубка разведчика. Если он увидит блик в бинокль или в трубку разведчика, если даже попадет в стекло, то человек остается жив. Мы работаем из укрытия. Наблюдаем", – рассказывает воин ВСУ Денис.

По словам защитников, вражеские снайперы на этом участке фронта работают в паре со стрелками. У одних цель выманить армейцев из укреплений. У других – уничтожить.

"Открывается огонь по нам. Мы даем огонь. И в это время может работать снайпер, ведь имеет оптические приборы зарубежного образца, такие, как "Арчер". То есть на определенном расстоянии больше километра может поражать – как днем, так и ночью", – отмечает военнослужащий Игорь.

Воины ВСУ рассказали об активизации российских снайперов Скриншот видео

По его словам, кроме оптики, чувствовать себя врагу уверенно позволяют также беспилотники и устройства радиоэлектронной борьбы, доставлены на Донбасс с помощью так называемых российских гумконвоев.

Как рассказывают защитники, поскольку до вражеских позиций на этом участке фронта несколько сотен метров, а иногда даже еще меньше, оккупанты реагируют даже на звук на постах ОС. Поэтому армейцы советуют не говорить слишком громко.

"Это война. Здесь не может быть такого, что здесь безопасно, здесь опасно, здесь стреляют, а тут по голове гладят. Это война. Здесь может быть все, что хочешь", – предупреждает воин ВСУ Игорь.

Ситуация осложняется и тем, что дать огонь часто означает поддаться на провокацию. Поэтому защитники обдумывают каждый шаг и отвечают на вражеский огонь только в случае реальной опасности.

"Сдерживает то, чтобы мы не демаскировали своих позиций. Они пытаются определить, сколько у нас здесь на позиции находится человек, какое у нас против них стоит оружие", – объясняет военнослужащий ВСУ Денис.

По данным разведки, в рядах оккупантов служит много мужчин из Новолуганского, которые хорошо знают местных.

"Хотелось бы передать привет и сказать: Слава Украине. Мы их ждем всегда в гости! Всегда им рады. Есть хлеб, соль и жареная рыбка", – шутит юный воин ВСУ Сергей.

"Началась война. Мне тогда было 16 лет. Были какие-то такие идеи, патриотизм. И они до сих пор горят, и хочется верить, что мы восстановим это государство. И будет мир и тишина", – добавил парень.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе 18 мая 11 раз нарушили режим тишины, а с начала 19 мая уже успели осуществить два обстрела. К счастью, потерь среди украинских воинов нет. Зато защитники смогли уничтожить одного захватчика.