Выстрелил из автомата: на Донбассе произошла трагедия с молодым военным

На блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области 22-летний военнослужащий совершил самоубийство.

Инцидент произошел 22 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что молодой военный Вооруженных сил Украины выстрелил себе в голову из автомата Калашникова. В результате полученного огнестрельного ранения парень умер.

На Донбассе застрелился молодой военный ВСУ Прямий

Причины и обстоятельства гибели солдата пока неизвестны. Нет информации и о личности погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Сквира Киевской области полицейский пытался покончить с жизнью, выстрелив себе в голову.

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