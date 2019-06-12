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/Новости расследований

На Донбассе засекли новейшую военную технику России

1.9тЧитать материал на украинском

На Донбассе засекли новый образец российской военной техники – комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" на шасси грузовика КамАЗ.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Его зафиксировал беспилотник ОБСЕ вблизи Дебальцево. "Торн" находится на вооружении террористов "Л/ДНР".

Еще в начале 2019 года Россия провела испытания "Торна". "Чувствительность" системы оценивают в 2 тыс. километров.

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Кроме того, наблюдатели зафиксировали на оккупированных территориях боевую бронированную машину вблизи поселка Калиново в 60 километрах к западу от Луганска, 5 БТРов и 2 зенитные пушки, а еще, вероятно, две позиции для ведения огня из пушек по воздушным целям.

Комплекс "Торн"

Комплекс "Торн"

ОБСЕ

Комплекс "Торн"

Комплекс "Торн"

ОБСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска приводят в боевую готовность линию соприкосновения на Донбассе: в частности, оборудуют новые позиции и стягивают тяжелое вооружение.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
И чё? В машине кто сидит?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Самое главное, что ватанов выпилят за дело, а потом ватодрочеры разведут сопли по сети.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Бешенство Ватки, Только состав пилорамщиков по гошпиталям развезли,опять жабьячьи стрибки будут? Не?
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леня зе
леня зе
а нас за шо.Д Б.
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