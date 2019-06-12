На Донбассе засекли новейшую военную технику России

На Донбассе засекли новый образец российской военной техники – комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" на шасси грузовика КамАЗ.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Его зафиксировал беспилотник ОБСЕ вблизи Дебальцево. "Торн" находится на вооружении террористов "Л/ДНР".

Еще в начале 2019 года Россия провела испытания "Торна". "Чувствительность" системы оценивают в 2 тыс. километров.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали на оккупированных территориях боевую бронированную машину вблизи поселка Калиново в 60 километрах к западу от Луганска, 5 БТРов и 2 зенитные пушки, а еще, вероятно, две позиции для ведения огня из пушек по воздушным целям.

Комплекс "Торн" ОБСЕ

Комплекс "Торн" ОБСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска приводят в боевую готовность линию соприкосновения на Донбассе: в частности, оборудуют новые позиции и стягивают тяжелое вооружение.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!