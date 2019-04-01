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На Донбассе заметили опасное оружие из РФ: фотофакт

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Террористы "ДНР" показали российский самоходный ракетный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1", предназначенный для атак воздушных, наземных и наводных целей.

Подтверждающими снимками поделился в Twitter пользователь Askai. Предположительное место съёмки – окресности посёлка Стожковское Донецкой области. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По информации автора, фото были сделаны в 2014-2015 году, однако данных о том, что их вывезли за пределы "республик", нет.

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На Донбассе заметили опасное оружие из РФ: фотофакт

twitter.com/askai707

На Донбассе заметили опасное оружие из РФ: фотофакт

twitter.com/askai707

На Донбассе заметили опасное оружие из РФ: фотофакт

twitter.com/askai707

На Донбассе заметили опасное оружие из РФ: фотофакт

twitter.com/askai707

"Панциры-С1" был принят на вооружение российских ВС в 2012 году. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Кроме того комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины получили 420 единиц новейшего вооружения, среди которого танки, БТР и артиллерийские установки.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Федоров Федор
Федоров Федор
Хлы настолько туры,что сейчас начнут верещать про ихтамнетов)Ну как про видео с едущим Буком,которое оказалось фейком.Хлам правда не нужна,им нужна Вiра.....и армия с мовой.
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
панцырь хуянцырь, пора "Ольху" опробовать...
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2 из 3 ответов | показать все
Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Нагульнов Макар, Хуйло новую сказку какцапам рассказал, а мультик где... Пригнись а то ракета с вечным двигателем по макитре попадет, и папаха слетит.
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Нагульнов Макар, Кацапорылых и боярышник нехило бодрит.
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