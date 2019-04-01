На Донбассе заметили опасное оружие из РФ: фотофакт

Террористы "ДНР" показали российский самоходный ракетный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1", предназначенный для атак воздушных, наземных и наводных целей.

Подтверждающими снимками поделился в Twitter пользователь Askai. Предположительное место съёмки – окресности посёлка Стожковское Донецкой области. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По информации автора, фото были сделаны в 2014-2015 году, однако данных о том, что их вывезли за пределы "республик", нет.

twitter.com/askai707

twitter.com/askai707

twitter.com/askai707

twitter.com/askai707

"Панциры-С1" был принят на вооружение российских ВС в 2012 году. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Кроме того комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Боевики "ДНР" на фоне ЗРПК "Панцирь-С1". Предположительное место съёмки - южнее от посёлка Стожковское, 48.107837, 38.451277. Фото снято, вероятно, в период 11.2014-02.2015. pic.twitter.com/ILh99pE7E4 — Askai (@askai707) 1 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины получили 420 единиц новейшего вооружения, среди которого танки, БТР и артиллерийские установки.

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