На Донбассе заметили массовое скопление "Градов" и танков террористов

В нарушение Минских договоренностей российские террористы стянули на Донбасс тяжелое вооружение, среди которого – РСЗО "Град", танки и гаубицы.

Эту информацию подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

В частности, 2 марта БПЛА малого радиуса действия на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал:

20 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) у населенного пункта Краснолучский;

семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне у населенного пункта Миусинск;

семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на территории объекта к юго-западу от населенного пункта Садовый .

РСЗО "Град" "Антикор"

Кроме того, 3 марта патруль СММ ОБСЕ зафиксировал шесть реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), которые двигались в южном направлении по дороге на юго-запад от населенного пункта Ивановка Луганской области. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

"Также 2 марта БПЛА малого радиуса действия зафиксировал 11 танков (Т-64Б/Т-64БМ – восемь единиц, Т-72 – три единицы), 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) на полигоне у населенного пункта Миусинск, а 3 марта патруль Миссии зафиксировал два танка (Т-72) на полигоне у населенного пункта Круглик. Указанное вооружение было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российские оккупанты на Донбассе вернулись к циничной тактике обстрелов позиций Объединенных сил. По данным ГУР, они размещают свою артиллерию в жилых кварталах.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что группировка ВС РФ вдоль государственной границы Украины на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма составляет около 87-90 тысяч военнослужащих.

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