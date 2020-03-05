Главная Новости
5 марта • обновлено в 12:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе заметили массовое скопление "Градов" и танков террористов

3.4т
Читать материал на украинском

В нарушение Минских договоренностей российские террористы стянули на Донбасс тяжелое вооружение, среди которого – РСЗО "Град", танки и гаубицы.

Эту информацию подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

В частности, 2 марта БПЛА малого радиуса действия на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал:

  • 20 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) у населенного пункта Краснолучский;

  • семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне у населенного пункта Миусинск;

  • семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на территории объекта к юго-западу от населенного пункта Садовый .

РСЗО "Град"

РСЗО "Град"

"Антикор"

Кроме того, 3 марта патруль СММ ОБСЕ зафиксировал шесть реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), которые двигались в южном направлении по дороге на юго-запад от населенного пункта Ивановка Луганской области. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

"Также 2 марта БПЛА малого радиуса действия зафиксировал 11 танков (Т-64Б/Т-64БМ – восемь единиц, Т-72 – три единицы), 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) на полигоне у населенного пункта Миусинск, а 3 марта патруль Миссии зафиксировал два танка (Т-72) на полигоне у населенного пункта Круглик. Указанное вооружение было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Минские договоренности Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
22
6
Смешно
2
Интересно
12
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
на украину наступать будут?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Mega Death
Mega Death
Лучше бы они стянули солнцепеки или буратино с хризантемами))) Сейчас бы xoxлов искали бы где-нибудь в Карпатах))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кажить, будь ласка, как с БПЛА можно различит тип и модификации танкив?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги