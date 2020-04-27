На Донбассе загадочно умер террорист "ДНР" из базы "Миротворца"

В субботу, 25 апреля, по невыясненным пока обстоятельствам умер участник террористической группировки "ДНР" из Макеевки по прозвищу "Паштет".

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, отметив, что предатель давно был внесен в базу сайта "Миротворец" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Молчанов Павел Владимирович "Паштет" (19.12.81 г., Макеевка) умер 25.04.20 г. (обстоятельства требуют уточнения)", – подчеркнул автор сообщения.

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов twitter.com/666_mancer

Блогер также опубликовал скриншоты страниц боевика в соцсетях и поста, в котором сообщили о его смерти.

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов twitter.com/666_mancer

Согласно данным сайта "Миротворец", Молчанов был участником бандформирование "Восток" 11 ОМСП, 1 АК, "ДНР". Причем террорист был награжден орденом "за воинскую доблесть".

myrotvorets.center

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов myrotvorets.center

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов twitter.com/666_mancer

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов twitter.com/666_mancer

Умерший террорист "ДНР" в базе "Миротворца" https://myrotvorets.center/

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля в зоне ООС на Донбассе был ликвидирован 19-летний российский террорист "ДНР" Дмитрий Марков ("Москва"). Уроженец Енакиево также был в базе "Миротворца".