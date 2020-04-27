На Донбассе загадочно умер террорист "ДНР" из базы "Миротворца"

В субботу, 25 апреля, по невыясненным пока обстоятельствам умер участник террористической группировки "ДНР" из Макеевки по прозвищу "Паштет".
Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, отметив, что предатель давно был внесен в базу сайта "Миротворец" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Молчанов Павел Владимирович "Паштет" (19.12.81 г., Макеевка) умер 25.04.20 г. (обстоятельства требуют уточнения)", – подчеркнул автор сообщения.
Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов
twitter.com/666_mancer
Блогер также опубликовал скриншоты страниц боевика в соцсетях и поста, в котором сообщили о его смерти.
Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов
twitter.com/666_mancer
Согласно данным сайта "Миротворец", Молчанов был участником бандформирование "Восток" 11 ОМСП, 1 АК, "ДНР". Причем террорист был награжден орденом "за воинскую доблесть".
myrotvorets.center
Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов
myrotvorets.center
Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов
twitter.com/666_mancer
Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов
twitter.com/666_mancer
Умерший террорист "ДНР" в базе "Миротворца"
https://myrotvorets.center/
Молчанов Павел Владимирович "Паштет" (19/12/81, Макеевка) умер 25/04/20 (обстоятельства требуют уточнения) https://t.co/penFPP6tmO #груз200 #11омсп #1ак #роа pic.twitter.com/2EA9JINya1— Necro Mancer (@666_mancer) April 26, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля в зоне ООС на Донбассе был ликвидирован 19-летний российский террорист "ДНР" Дмитрий Марков ("Москва"). Уроженец Енакиево также был в базе "Миротворца".
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