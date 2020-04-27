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27 апреля • обновлено в 08:58
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На Донбассе загадочно умер террорист "ДНР" из базы "Миротворца"

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В субботу, 25 апреля, по невыясненным пока обстоятельствам умер участник террористической группировки "ДНР" из Макеевки по прозвищу "Паштет".

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, отметив, что предатель давно был внесен в базу сайта "Миротворец" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Молчанов Павел Владимирович "Паштет" (19.12.81 г., Макеевка) умер 25.04.20 г. (обстоятельства требуют уточнения)", – подчеркнул автор сообщения.

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов

twitter.com/666_mancer

Блогер также опубликовал скриншоты страниц боевика в соцсетях и поста, в котором сообщили о его смерти.

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов

twitter.com/666_mancer

Согласно данным сайта "Миротворец", Молчанов был участником бандформирование "Восток" 11 ОМСП, 1 АК, "ДНР". Причем террорист был награжден орденом "за воинскую доблесть".

На Донбассе загадочно умер террорист "ДНР" из базы "Миротворца"

myrotvorets.center

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов

myrotvorets.center

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов

twitter.com/666_mancer

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов

Умерший террорист "ДНР" Павел "Паштет" Молчанов

twitter.com/666_mancer

Умерший террорист "ДНР" в базе "Миротворца"

Умерший террорист "ДНР" в базе "Миротворца"

https://myrotvorets.center/

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля в зоне ООС на Донбассе был ликвидирован 19-летний российский террорист "ДНР" Дмитрий Марков ("Москва"). Уроженец Енакиево также был в базе "Миротворца".

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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