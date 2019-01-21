На Донбассе загадочно пропал военный с оружием: что известно

Террористы "ДНР" заявили, что они якобы взяли в плен украинского бойца ВСУ.

"Армия ДНР" сообщила, что украинский военный сам направился в сторону их позиций, передает Inforesist.

В подтверждении своего заявления боевики опубликовали фото автомата якобы бойца ВСУ.

"Его подпустили поближе, связали и взяли в плен", – сообщили террористы.

Однако начальник пресс-службы штаба ООС Виталий Саранцев сообщил, что на данный момент факт пленения подтвердить не могут.

"Мы можем подтвердить только факт пропажи солдата с оружием с одного военно-опорного пункта. Сам же факт пленения или гибели мы сейчас не можем подтвердить и прокомментировать. Эта информация проверяется, проводятся мероприятия относительно розыска", – отметил он.

В соцсетях сепаратисты называли имя предполагаемого плененного бойца. По их данным, это боец 58-й бригады Станислав Панченко.

Соцсети

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ взяли в плен одного из террористов на Донбассе.

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