На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 26-летний военнослужащий 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины Виталий Караван.

Как пишет газета "Є", он был уроженцем села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. О трагедии сообщила координатор центра помощи участникам АТО Наталья Дзекар.

На Донбассе загадочно погиб 26-летний украинский боец ВВС

По ее информации, эта потеря не является боевой. Причиной смерти военнослужащего якобы стал несчастный случай. Других подробностей пока нет.

У погибшего остались мама и бабушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января 2015 года под Волновахой, на Донбассе, произошла жуткая трагедия, унесшая жизни 12 украинцев. Террористы "ДНР" обстреляли из "Градов" контрольно-пропускной пункт ВСУ, где под удар попал рейсовый автобус. К пятой годовщине страшной трагедии в Украине вспомнили о событиях, которые потрясли всю Украину и шокировали мир.

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