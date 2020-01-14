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14 января • обновлено в 07:24
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На Донбассе загадочно погиб 26-летний украинский боец

1.6т
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На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 26-летний военнослужащий 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины Виталий Караван.

Как пишет газета "Є", он был уроженцем села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. О трагедии сообщила координатор центра помощи участникам АТО Наталья Дзекар.

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На Донбассе загадочно погиб 26-летний украинский боец

На Донбассе загадочно погиб 26-летний украинский боец

ВВС

По ее информации, эта потеря не является боевой. Причиной смерти военнослужащего якобы стал несчастный случай. Других подробностей пока нет.

У погибшего остались мама и бабушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января 2015 года под Волновахой, на Донбассе, произошла жуткая трагедия, унесшая жизни 12 украинцев. Террористы "ДНР" обстреляли из "Градов" контрольно-пропускной пункт ВСУ, где под удар попал рейсовый автобус. К пятой годовщине страшной трагедии в Украине вспомнили о событиях, которые потрясли всю Украину и шокировали мир.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сдох и сдох, что из этого загадку и трагедию делать.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это из той оперы где за выходные подохло 3 ВСУшника.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Военный конфликт на востоке Украины можно разрешить лишь мирным путем, однако этот процесс займет долгие годы. Об этом заявила экс-замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль.
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