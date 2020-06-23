На Донбассе задержали 20-летнего "студента"-террориста "ДНР". Фото

Контрразведка СБУ задержала при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ на Донбассе российского наемника – 20-летнего жителя Донецка Сергея Любечского.

Парень – контрактник 4-го батальона теробороны 1-го армейского корпуса ВС РФ в "ДНР", а на территорию Украины он, возможно, пытался пробраться под предлогом поступления в вуз. Об этом на своей странице в Facebook написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Первая "жертва" отмены ВНО для жителей Донбасса? В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украину 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов военнослужащего "ДНР", – отметил журналист.

Задержанный СБУ 20-летний террорист Сергей Любечский (Facebook Юрия Бутусова)

Он назвал парня "бесстрашным", поскольку тот, несмотря на убеждения террористов якобы о "тайных тюрьмах" и "пытках за русский язык" в Украине, так открыто со всеми уликами поехал на ее территорию, "покинул "русский мир".

При себе у парня были документы 1-го армейского корпуса ВС РФ (Facebook Юрия Бутусова)

Бутусов подчеркнул, что контрразведка СБУ благодарна наемнику, который также является сотрудником фонда ветеранов боевых действий "ДНР", за такое "своевременное пополнение обменного фонда".

При этом журналист предположил, что Любецкий, возможно, ехал на украинскую территорию для поступления в вуз.

Любецкий – военнослужащий "ДНР" (Facebook Юрия Бутусова)

"Может, надеется, что ему, как иногороднему, еще и общежитие дадут? Ну, крышей над головой он уже обеспечен. Очередная "жертва" российской пропаганды – и ведь никто не заставлял его все это подписывать. Ветеранское удостоверение зря с собой брал – льготы на обучение для жителей "Л/ДНР" ввели, а вот льготы на проезд для участников боевых действий в Украине уже отменяют. Ну придется отвечать по закону. Все-таки льготы для абитуриентов с оккупированных территорий должны сопровождаться проверкой СБУ", – добавил Бутусов.

Документы задержанного террориста "ДНР" (Facebook Юрия Бутусова)

Пост Бутусова (Facebook Юрия Бутусова)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который призывал к созданию "Одесской народной республики".