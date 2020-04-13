На Донбассе за три месяца погибли десятки украинских воинов: имена Героев

С начала 2020 года на войне за независимость на Донбассе погибли 45 защитников Украины, среди которых была одна женщина.

Последний раз страна понесла потери 12 апреля – в большой христианский праздник Вербное воскресенье российские наемники убили солдата 93-й бригады "Холодный Яр" Леонида Скакуненка. Имена всех погибших Героев опубликовал "24 канал".

Как отчитываются в штабе Объединенных сил, несмотря на режим прекращения огня, оккупанты сотни раз открывал огонь, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

На Донбассе с начала 2020 года погибли 45 украинских воинов

Кто погиб на Донбассе в 2020 году

Январь 2020 года:

Юрий Сергеев – лейтенант 72-й ОМБр Черных Запорожцев погиб 1 января из-за ранения в голову. Основными версиями неосторожность и попытка самоубийства; Сергей Дичек – 48-летний военный погибшего 5 января из подрыв грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне; Сергей Рацун – 43-летний воин погибшего 5 января от вражеской пули, служил в девяносто третьего ОМБр имени Холодного Яра; Руслан Насальський – 24-летний воин 109-й ОГШБ погибшего 5 января вблизи Павлополь при неизвестных обстоятельствах; Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от враждебного ранения, служил в 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода; Александр Булык – 47-летний военный Госпогранслужбы 9 января умер в зоне ООС из-за заболевания сердца; Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде; Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в девяносто втором ОМБр атамана Ивана Сирко; Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб 16 января от вражеской пули во время выполнения боевой задачи. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб 19 января от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защиты Украины. Василий Муха – 31-летний боец 37-й ОМБП Запорожье погиб 20 января во время перестрелки с боевиками у опытных; Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в десятый ОГШБр; Михаил Ошурко – 21-летний боец сороковых ОАБр скончался 25 января во Луганской области при невыясненных обстоятельствах; Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.

Февраль 2020 года:

Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковское, когда несла лекарства украинском воину. Погиб 1 февраля. Александр Свинцицкий – 36-летний военный семьдесят второй ОМБр Черных Запорожцев погиб 3 февраля в результате огнестрельного ранения головы в районе Золотого. Игорь Надолько – 51-летний парамедик "Ангелов Тайры" умер 7 февраля во зоне ООС из-за остановки сердца. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года. Борис Шпачук – 52-летний полковник сто двадцать восьмой ОГШБ умер 18 февраля на боевой позиции у Волновахи из-за разрыва тромба. Вадим Романов – 30-летний командир отделения пятьдесят девятой ОМПБр погиб при неуточненных обстоятельствах 20 февраля в результате пулевого ранения. Александр Тараскин – 36-летний полицейский умер 22 февраля во зоне ООС от внезапной остановки сердца. Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб при исполнении боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года. Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-той бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный принимал участие в обороне Старогнатовка и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.

В марте на Донбассе погибли 13 защитников Украины

Март 2020 года:

Игорь Гавриляк – 33-летний военный из 72 ОМБР Черных Запорожцев. Сергей Русских – 31-летний защитник из Мариуполя, защищал родной Донбасс от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года. Владимир Черненко – 25-летний защитник, погиб 3 марта в результате обстрела украинских позиций. Служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Имел звание старшего сержанта. Дмитрий Осичкин – 26-летний военный тридцать четвёртый ОМПБ погиб 5 марта в районе села Пески от подрыва на взрывчатке. Дмитрий Фирсов – 40-летний боец погиб 6 марта вблизи Крымского результате подрыва БМП на мине. Был бойцом девяносто третьего отдельной механизированной бригады, в которой командовал взводом. Евгений Черных – 29-летний боец погиб 8 марта в результате попадания ракеты боевиков в авто украинских военных. Он воевал в составе пятьдесят седьмой отдельной мотопехотной бригады атамана Костя Гордиенко. Виктор Солтис – 34-летний военный погиб 10 марта, он служил в 131-м разведывательном батальоне ВСУ. Он родом из села Владимировка Кропивницкого района. Андрей Ведешин – 34-летний старший солдат погиб 10 марта, служил по контракту в 131-м отдельном разведывательном батальоне. Родом из Тульчинского района Винницкой области. Богдан Петренко – 23-летний старший наводчик гранатометного взвода погиб 10 марта, служил в семьдесят втором отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Илья Пережогин – 26-летний младший сержант 131-го ОРБ погиб 10 марта вблизи Песков вследствие попадания пули снайпера. Валерий Стельмах – 23-летний наводчик артиллеристов "Азова" умер 16 марта в Мариуполе из-за остановки сердца; Алексей Золин – 35-летний боец тридцатых ОМБр имени Константина Острожского погиб 19 марта во районе Попасной из-за попадания пули вражеского снайпера. Владимир Мовчанюк – 36-летний младший сержант пятьдесят седьмой ОМПБр имени атамана Костя Гордиенко, погиб 30 марта от пули вражеского снайпера под Ясиноватой. Александр Маланчук – 23-летний командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-вой горно-штурмовой роты воинской части А3029. Герой родом из Черновцов. Погиб 31 марта во время выполнения военного долга.

Апрель 2020 года:

Алексей Куприков – 49-летний механик-водитель механизированного батальона девяносто третьего Отдельного механизированной бригады Холодный Яр. Погиб 9 апреля под вражеским обстрелом: получил многочисленные осколочные ранения. У Алексея осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра, служит в той же бригаде, где был сам Алексей. Леонид Скакуненко – 32-летний пехотинец с позывным "Барон", боец с 93-й ОМБр "Холодный Яр". Погиб утром 12 апреля, в Вербное воскресенье, во время боевого дежурства от враждебного обстрела из гранатомета. Сиротами остались сын от первого брака и жена.

В то же время имена еще четырех военных, погибших в 2020 году, в настоящее время неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что в марте новостные ленты СМИ были переполнены сообщениями о коронавирусе, на востоке Украины продолжалась война и на протяжении первого месяца весны за независимость и суверенитет страны отдали жизни 13 бойцов.

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