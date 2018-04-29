На Донбассе взорвался скрытый арсенал: есть погибшие среди боевиков

В результате взрыва скрытого арсенала в зоне АТО на Донбассе погибли два террориста.

Жертвами стали боевики "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (ошмсп мп)", которые не один раз попадали в скандалы - с повальным пьянством, гранатами и "дружественным огнем" в различных подразделениях полка. Об этом сообщили на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

"Пренебрежение элементарными правилами хранения и обращения с боеприпасами, нарушения норм пожарной безопасности стали причиной детонации боеприпасов на одной из позиций батальона. Мощный взрыв произошел 27 апреля и привел к частичному разрушению позиции, гибели двух и ранении одного боевика. На масштабность разрушений, а соответственно и на размер арсенала, указывает тот факт, что для установления объемов повреждений фортификационного оборудования противник применил БПЛА", - сказано в сообщении.

По информации разведки штаба АТО, на своей позиции боевики устроили склад боеприпасов к минометам, а также различных видов стрелкового вооружения, которые скрывались от российских кураторов и, соответственно, не учитывались. Подобные "схроны" необходимы были боевикам для решения междоусобных разборок, терактов на объектах гражданской инфраструктуры и, вероятно, для продажи.

По уже классической схеме, боевики переложили ответственность за взрыв на силы АТО, в частности на неуловимую украинскую ДРГ, которая незаметно заминировала позицию. Но очевидно, что такое оправдание не устроило российских кураторов.

По факту уничтожения позиции назначено очередное расследование, которое лично контролирует командующий 1 АК, который вчера прибыл на место происшествия.

Как сообщал "Обозреватель", 28 апреля силы АТО понесли потери на Донбассе.