На Донбассе взорвался миномет: один боец ВСУ погиб, еще восемь ранены

В Донецкой области во время плановых учений ВСУ взорвался миномет. В результате трагедии скончался 24-летний военный, еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Facebook. Расследованием ЧП занялось управление бюро в Краматорске.

Трагедия произошла в результате нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК) около 11:40 во вторник, 14 апреля.

"В ходе проведения плановых учебных стрельб из 82-мм миномета, проходивших на одном из военных полигонов на территории Донецкой области, произошел взрыв миномета.

Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени", – сообщили в ГБР.

На учениях ВСУ произошло смертельное ЧП facebook.com/dbr.gov.ua

На учениях ВСУ произошло смертельное ЧП facebook.com/dbr.gov.ua

На учениях ВСУ произошло смертельное ЧП facebook.com/dbr.gov.ua

На учениях ВСУ произошло смертельное ЧП facebook.com/dbr.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, войска Путина применили подлую тактику на Донбассе. Под обстрелами двое украинских военных получили ранения.

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