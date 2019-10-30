На Донбассе ввели спецрежим "Желтый": что нужно знать

С 28 октября в зоне проведения ООСна Донбассе после начала разведения войск в Золотом ввели специальный режим "Желтый".

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, который призвал соблюдать правила.

"Приказом Командующего объединенных сил введен режим "Желтый". Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся, и транспортных средств", – говорится в сообщении.

Во время действия режима "Желтый", который продлится 30 дней, военные получили специальные полномочия:

применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства в отношении лиц, совершивших или совершающих правонарушения или иные действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил;

проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;

осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;

входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

использовать со служебной целью средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

Также военным можно будет ограничивать или запрещать движение авто на отдельных участках дороги. Также силовики имею право использовать в служебных целях авто, что принадлежат предприятиям и организациям.

Война на Донбассе

Кроме того, в отношении лиц, которые не привлечены к ООС, вводятся такие ограничения:

въезд (выезд) в район проведения операции;

получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;

допущение представителей органов государственной власти;

хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезное военных образцов, несовременное стрелковое, спортивное, учебное, охотничье нарезное и гладкоствольное), боевых припасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и тому подобное), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;

осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов, проведение видео-, кино - и фотосъемки;

использование в транспортных средствах радиостанций;

проведение туристических экскурсий и походов, рыболовства и охоты;

посещение лесных массивов, отдельных районов местности;

перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;

ограничение движения транспортных средств объездными путями;

выполнение мероприятий по обеспечению публичной безопасности и порядка на улицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября украинская сторона начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

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