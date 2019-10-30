Главная Новости
30 октября • обновлено в 14:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе ввели спецрежим "Желтый": что нужно знать

723 Читать материал на украинском

С 28 октября в зоне проведения ООСна Донбассе после начала разведения войск в Золотом ввели специальный режим "Желтый".

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, который призвал соблюдать правила.

"Приказом Командующего объединенных сил введен режим "Желтый". Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся, и транспортных средств", – говорится в сообщении.

Новости
Разведение сил у Золотого: Вакарчук выступил с громким заявлением

Во время действия режима "Желтый", который продлится 30 дней, военные получили специальные полномочия:

  • применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства в отношении лиц, совершивших или совершающих правонарушения или иные действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил;

  • проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;

  • осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;

  • входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

  • использовать со служебной целью средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

Также военным можно будет ограничивать или запрещать движение авто на отдельных участках дороги. Также силовики имею право использовать в служебных целях авто, что принадлежат предприятиям и организациям.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Кроме того, в отношении лиц, которые не привлечены к ООС, вводятся такие ограничения:

  • въезд (выезд) в район проведения операции;

  • получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;

  • допущение представителей органов государственной власти;

  • хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезное военных образцов, несовременное стрелковое, спортивное, учебное, охотничье нарезное и гладкоствольное), боевых припасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и тому подобное), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;

  • осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов, проведение видео-, кино - и фотосъемки;

  • использование в транспортных средствах радиостанций;

  • проведение туристических экскурсий и походов, рыболовства и охоты;

  • посещение лесных массивов, отдельных районов местности;

  • перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;

  • ограничение движения транспортных средств объездными путями;

  • выполнение мероприятий по обеспечению публичной безопасности и порядка на улицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября украинская сторона начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel