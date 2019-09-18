На Донбассе ВСУ попали под шквал огня террористов

С начала текущих суток, 18 сентября террористы на Донбассе три раза нарушали режим тишины, обстреливая позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, отмечая, что боевики вели прицельный обстрел позиций украинских защитников.

Обстрелы велись около населенного пункта Майское. Возле Доломитного террористы применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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"В районе Крымского оккупанты нарушили режим тишины из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Прицельный обстрел враг осуществлял по направлению от пгт Донецкий. Также враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по защитникам в н.п. Березовое и Докучаевска", – отметили в штабе.

С начала суток убитых и раненых среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, двое получили ранения во время выполнения боевого задания на Донбассе 17 сентября.

Напомним, командующий ООС Владимир Кравченко отчитался о подготовительных мероприятиях по отводу войск вдоль всей линии разграничения.

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