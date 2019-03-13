На Донбассе вспыхнули кровавые бои: "Л/ДНР" нагло сорвали перемирие

В среду, 13 марта, террористы "Л/ДНР" продолжили обстрел позиций ВСУ на Донбассе, снова нарушив перемирие.

Как сказано в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook, боевики дважды открывали огонь по украинским военным в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе города Авдеевка;

из снайперского оружия – вблизи населенного пункта Марьинка.

Сообщается, что в результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения. ВСУ ответили противнику адекватным огнем.

"Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. Вместе победим!" – сказано в сообщении.

Сводка на 13 марта Пресс-центр ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы пошли на подлый шаг на Донбассе, сорвав перемирие запрещенным оружием.

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