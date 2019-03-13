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На Донбассе вспыхнули кровавые бои: "Л/ДНР" нагло сорвали перемирие

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В среду, 13 марта, террористы "Л/ДНР" продолжили обстрел позиций ВСУ на Донбассе, снова нарушив перемирие.

Как сказано в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook, боевики дважды открывали огонь по украинским военным в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе города Авдеевка;

  • из снайперского оружия – вблизи населенного пункта Марьинка.

Сообщается, что в результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения. ВСУ ответили противнику адекватным огнем.

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"Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. Вместе победим!" – сказано в сообщении.

Сводка на 13 марта

Сводка на 13 марта

Пресс-центр ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы пошли на подлый шаг на Донбассе, сорвав перемирие запрещенным оружием.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаВСУООС
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Файбер Моня
Файбер Моня
майдановский режим продолжает направлять против восточных республиканцев всю свою военную мощь с одной единственной и простой целью – ПУСТЬ ГИБНЕТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УКРАИНЦЕВ. Таков трагический парадокс нынешней украинской политической реальности.
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Чим більше тої падалі іхтамнєтовської відправлять грузом 200,тим менше на московії буде хуйлівської вати. Смерть кацапам хуйлівським!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ещё минус два потерьнета! Отлично!
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