На Донбассе вспыхнули кровавые бои: "Л/ДНР" нагло сорвали перемирие

В среду, 13 марта, террористы "Л/ДНР" продолжили обстрел позиций ВСУ на Донбассе, снова нарушив перемирие.
Как сказано в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook, боевики дважды открывали огонь по украинским военным в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе города Авдеевка;
из снайперского оружия – вблизи населенного пункта Марьинка.
Сообщается, что в результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения. ВСУ ответили противнику адекватным огнем.
"Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. Вместе победим!" – сказано в сообщении.
Сводка на 13 марта
Пресс-центр ООС
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы пошли на подлый шаг на Донбассе, сорвав перемирие запрещенным оружием.
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