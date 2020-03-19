На Донбассе вспыхнули бои: штаб сообщил тревожные новости

В среду, 18 марта, вооруженные формирования Российской Федерации развернули новые боевые действия на Донбассе, ранив троих украинских военнослужащих.

Нарушив 15 раз режим тишины, противник вел обстрелы из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

В четверг, 19 марта, террористы также открыли огонь. По состоянию на утро два обстрела была зафиксированы вблизи населенного пункта Красногоровка – из минометов калибра 120 мм (6 мин) и станкового противотанкового гранатомета.

На Донбассе вспыхнули бои hyser.com.ua

18 марта в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:

дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Павлополя – из 82-мм минометов (23 мины);

неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета (6 выстрелов);

в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе

Девять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

трижды рядом с Крымским – из минометов калибра 120 мм (20 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

в районе населенного пункта Зайцево – из минометов калибра 82 мм (3 мины), из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Счастья – с 82-мм минометов (2 мины);

неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 120 мм (12 мин);

рядом с Южным – из станкового противотанкового гранатомета (2 выстрела);

вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем;

неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм (3 мины), из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе из ракетного комплекса и ранили двоих военнослужащих.

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