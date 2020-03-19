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19 марта • обновлено в 08:42
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На Донбассе вспыхнули бои: штаб сообщил тревожные новости

7.7т
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В среду, 18 марта, вооруженные формирования Российской Федерации развернули новые боевые действия на Донбассе, ранив троих украинских военнослужащих.

Нарушив 15 раз режим тишины, противник вел обстрелы из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

В четверг, 19 марта, террористы также открыли огонь. По состоянию на утро два обстрела была зафиксированы вблизи населенного пункта Красногоровка – из минометов калибра 120 мм (6 мин) и станкового противотанкового гранатомета.

На Донбассе вспыхнули бои

На Донбассе вспыхнули бои

hyser.com.ua

18 марта в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:

  • дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Павлополя – из 82-мм минометов (23 мины);

  • неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета (6 выстрелов);

  • в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

Девять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • трижды рядом с Крымским – из минометов калибра 120 мм (20 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • в районе населенного пункта Зайцево – из минометов калибра 82 мм (3 мины), из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Счастья – с 82-мм минометов (2 мины);

  • неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 120 мм (12 мин);

  • рядом с Южным – из станкового противотанкового гранатомета (2 выстрела);

  • вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем;

  • неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм (3 мины), из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе из ракетного комплекса и ранили двоих военнослужащих.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Донбасс Новости Донбасса
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагуль без травожных новостей,теряет жизненные орентиры.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не занимайте серую зону, и никто вас не будет обстреливать...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т уб: #МОНТЯН: НедоЧП горе-президента
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