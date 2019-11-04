На Донбассе во время службы в ООС умер майор полиции: что о нем известно

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 4 октября умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.

Он нес службу на блокпосту "Лисичанск-Горское", сообщили на странице Полиции охраны в Facebook.

"Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последних полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задания на востоке страны, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм", – рассказали правоохранители.

Владимир Стецюк Facebook Полиция охраны

Точная причина смерти Владимира Стецюка не разглашается. Согласно с картой, поселок Горское находится неподалеку Золотого, где 29 октября начался процесс отвода войск.

Как писал OBOZREVATEL, за октябрь 2019 года в зоне ООС погибли 10 защитников Украины.

Самому младшему из погибших героев было всего 22 года, самому старшему – 41.

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