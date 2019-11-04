Главная Новости
4 ноября • обновлено в 14:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе во время службы в ООС умер майор полиции: что о нем известно

600 Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 4 октября умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.

Он нес службу на блокпосту "Лисичанск-Горское", сообщили на странице Полиции охраны в Facebook.

"Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последних полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задания на востоке страны, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм", – рассказали правоохранители.

Владимир Стецюк

Владимир Стецюк

Facebook Полиция охраны

Новости
На Донбассе погиб молодой наводчик ВСУ: названо имя

Точная причина смерти Владимира Стецюка не разглашается. Согласно с картой, поселок Горское находится неподалеку Золотого, где 29 октября начался процесс отвода войск.

На Донбассе во время службы в ООС умер майор полиции: что о нем известно

Как писал OBOZREVATEL, за октябрь 2019 года в зоне ООС погибли 10 защитников Украины.

Самому младшему из погибших героев было всего 22 года, самому старшему – 41.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения