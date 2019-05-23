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На Донбассе внезапно заговорили о переговорах с "Л/ДНР": что известно

21.2тЧитать материал на украинском

Командирам ВСУ поручено узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".

Соответствующая информация содержится в документе, который 23 мая получили в разных военных частях, сообщает фонд "Повернись живим".

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР" и "ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 г. через управление морально-психологического обеспечения (доложить. — Ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", — говорится в сообщении.

По информации источников, документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года.

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Между тем, по данным инсайдеров среди военных, на совещании 18 мая у тогда еще начальника Генштаба Муженко говорили о возможных переговорах с Россией, а не с боевиками "республик" и понять надо было отношение общества к этому, а не военных.

На Донбассе внезапно заговорили о переговорах с "Л/ДНР": что известно

Позже Оперативное командование "Север" заявило, что данная информация "должна была помочь воплотить предупредительные меры на будущее по защите гражданского населения".

"Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена ​​на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечения военнослужащих", - сказано в сообщении.

В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 22 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Двух оккупантов уничтожили, еще одного – ранили.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Донбасс и Крым Украина! Война до полной деокупации! господин Зеленский вы начали предвыборную кампанию без Сакашвили! Где Саакашвили?? Я призываю не голосовать за Зеленского пока не будет Сааакашвили и его партии на выборах!
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