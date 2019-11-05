На Донбассе внезапно умер молодой боец ВСУ

На Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных Сил (ООС) умер 28-летний военный ВСУ Олег Ребенок.

Как сообщается на странице Черниговского областного военного комиссариата в Facebook, младший сержант скончался 4 ноября в результате внезапной болезни.

Боец с декабря 2016 года находился на военной службе по контракту. В феврале 2019-го был назначен на должность инструктора отдела рекрутинга и комплектования сектора комплектования Черниговского областного ТЦК и СП.

Олег Ребенок Facebook комиссариата

На фронте военный находился в длительной командировке. Предварительно похороны состоятся 7 ноября в Чернигове.

"Руководство Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям младшего сержанта Ребенка Олега Викторовича", - передали в военном комиссариате.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков.

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