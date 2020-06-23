ВСУ заставили террористов прекратить обстрелы на Донбассе: в силах ООС без потерь

Вооруженные формирования России во вторник, 23 июня, два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов не было. Об этом сообщается на странице пресс-службы ООС в Facebook. Отметим, данные приведены по состоянию на 17:00.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Орехово противник обстреливал украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда боевики активизировались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного. Агрессор применил автоматические станковые гранатометы.

Карта ООС. Источник: mediarnbo.org

В ООС отметили, что воины ВСУ приняли необходимые меры для прекращения огневых провокаций противника.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

Добавим, 22 июня террористы на Донбассе были более активными, они 16 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин получил ранения. По данным разведки, было уничтожено двух и ранено трех захватчиков.

Вечерняя сводка. Источник: скриншот Facebook-страницы ООС

Вечерняя сводка. Источник: скриншот Facebook-страницы ООС

Вечерняя сводка. Источник: скриншот Facebook-страницы ООС

Вечерняя сводка. Источник: скриншот Facebook-страницы ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе попались на минировании территории возле участка разведения войск "Петровское". Наблюдатели СЦКК также заметили большое скопление тяжелого вооружения захватчиков на временно оккупированной территории.