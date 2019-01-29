На Донбассе в один день погибли два бойца: героев провожали, стоя на коленях. Фото

На Донбассе из-за трагических обстоятельств погибли двое украинских военных.

24 января в военной части в Славянске умер Василий Марусенко. В этот же день в зоне проведения ООС скончался Владимир Баюрко, сообщил в Facebook сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

60-летний Марусенко умер от острого панкреатита. Он служил офицером-психологом 27-й бригады реактивно-артиллерийского дивизиона.

"На восток Украины в зону боевых действий Марусенко был призван Апостольским РВК Днепропетровской области в июля 2015 года и с того момента он оказывал помощь украинским военным и защищал территориальную целостность Украины. Известно, что у него остались только престарелые родители. Прощание с военнослужащим состоялось 27 января, в с. Конские Раздоры", – сказано в сообщении.

Также Сердюк сообщил, что 46-летний Баюрко скончался от остановки сердца.

"Баюрко Владимир Анатольевич, 1972 г. р., уроженец с. Нападовка (Липовецкий район) Винницкая область. Тело военного доставили в Липовцы утром 27 января. Похороны состоялись в понедельник 28 января, в с. Нападивка", – добавил он.

Отметим, что защитника Украины в последний путь провожали всем селом. Люди стояли на коленях у гроба героя, оплакивая бойца.

Похороны бойца ООС Facebook

Похороны бойца ООС Facebook

Похороны бойца ООС Facebook

Похороны бойца ООС Facebook

Похороны бойца ООС Facebook

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