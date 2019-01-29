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На Донбассе в один день погибли два бойца: героев провожали, стоя на коленях. Фото

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На Донбассе из-за трагических обстоятельств погибли двое украинских военных.

24 января в военной части в Славянске умер Василий Марусенко. В этот же день в зоне проведения ООС скончался Владимир Баюрко, сообщил в Facebook сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

60-летний Марусенко умер от острого панкреатита. Он служил офицером-психологом 27-й бригады реактивно-артиллерийского дивизиона.

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"На восток Украины в зону боевых действий Марусенко был призван Апостольским РВК Днепропетровской области в июля 2015 года и с того момента он оказывал помощь украинским военным и защищал территориальную целостность Украины. Известно, что у него остались только престарелые родители. Прощание с военнослужащим состоялось 27 января, в с. Конские Раздоры", – сказано в сообщении.

Также Сердюк сообщил, что 46-летний Баюрко скончался от остановки сердца.

"Баюрко Владимир Анатольевич, 1972 г. р., уроженец с. Нападовка (Липовецкий район) Винницкая область. Тело военного доставили в Липовцы утром 27 января. Похороны состоялись в понедельник 28 января, в с. Нападивка", – добавил он.

Отметим, что защитника Украины в последний путь провожали всем селом. Люди стояли на коленях у гроба героя, оплакивая бойца.

Похороны бойца ООС

Похороны бойца ООС

Facebook

Похороны бойца ООС

Похороны бойца ООС

Facebook

Похороны бойца ООС

Похороны бойца ООС

Facebook

Похороны бойца ООС

Похороны бойца ООС

Facebook

Похороны бойца ООС

Похороны бойца ООС

Facebook

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васильевич василий
васильевич василий
И для чего эти жертвы ?
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andrei andrei
andrei andrei
Что за папуаская традиция, стоять на коленях?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Люди стояли на коленях у гроба героя, оплакивая бойца. Бойца с зелёным змеем?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Себостьян Прейро, А что я такого сказал? Панкреатит это аля цирроз печени. Я только факты констатирую.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pidroshenko Petro, Ты еще не здох чяхоточный?! В Украине они герои, а ваших свинособак хоронят в ямах без имени и фамилии. А когда ты здохнишь я зажарю ахуенного гуся на твои поминки😉
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