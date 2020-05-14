На Донбассе в ходе учений погибли военные ВСУ: заявление штаба ООС

13 мая во время плановых занятий в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.

Об этом 14 мая сообщил пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook. Отмечается, что обстоятельства гибели защитников до сих пор выясняются.

"На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

На Донбассе погибли воины ВСУ прямой

Командование объединенных сил также выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Отметим, что имен погибших военнослужащих в сообщении не назвали. В то же время известно, 13 мая в зоне проведения ООС на Донбассе погибли двое Героев – солдат с Винниччины Александр Карпика и майор Андрей Суприган.

Позже выяснилось, что в заявлении говорится о Супригане и еще одном сержанте Дмитрие Кузьменко, которые служили в одном из подразделений Сил специальных операций ВСУ.

"Семьи потеряли родных, собратья – верных друзей, Украина потеряла Воинов. Командование Сил специальных операций ВСУ выражает глубокие соболезнования родным и близким! Вечная память", – отмечается в сообщении Командования ССО ВСУ на странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 13 мая, российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.