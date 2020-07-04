На Донбассе ужесточились обстрелы: ранен военный ВСУ и погибла мирная жительница

За минувшие сутки, 3 июля, под вражескими обстрелами на Донбассе военный ВСУ получил ранения. Украинского бойца доставили в больницу и оказали помощь.

Всего российские оккупанты 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг вел огонь около Новотошковского, Южного, Железного, Шумы, Орехового, Попасной и Хутора Вольного.

Кроме того, террористы вели огонь по Зайцевому. В результате обстрела из минометов погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

В районе ответственности ОТГ "Восток" оккупанты вели огонь около Авдеевки. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась еще и соседское здание.

Также противник вел огонь около населенных пунктов Водяное, Каменка, Старогнатовка и Пески.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня, ведя огонь около Екатериновки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня и ранили одного защитника Украины.