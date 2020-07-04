За минувшие сутки, 3 июля, под вражескими обстрелами на Донбассе военный ВСУ получил ранения. Украинского бойца доставили в больницу и оказали помощь.

Всего российские оккупанты 20 нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг вел огонь около Новотошковского, Южного, Железного, Шумы, Орехового, Попасной и Хутора Вольного.

Кроме того, террористы вели огонь по Зайцевому. В результате обстрела из минометов погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

В районе ответственности ОТГ "Восток" оккупанты вели огонь около Авдеевки. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась еще и соседское здание.

Также противник вел огонь около населенных пунктов Водяное, Каменка, Старогнатовка и Пески.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня, ведя огонь около Екатериновки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

На Донбассе ужесточились обстрелы: ранен военный ВСУ и погибла мирная жительница

На Донбассе ужесточились обстрелы: ранен военный ВСУ и погибла мирная жительница

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня и ранили одного защитника Украины.