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31 декабря • обновлено в 20:30
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"Посылки" полетели на Донецк: на Донбассе устроили патриотичную акцию в канун Нового года

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На Донбассе накануне Нового года-2020 с помощью воздушных шариков распространили патриотичные листовки.

Соответствующие фотографии и ролик были опубликованы на страницах в Twitter пользователей, подписанных как "Скаженый Оскар" и "Влад Борода" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Судя по их постам, это произошло в понедельник, 30 декабря. Для "миссии" активисты использовали шарики синего и желтого цветов.

Донбасс

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"Посылки" полетели на Донецк: на Донбассе устроили патриотичную акцию в канун Нового года

twitter.com/magnat

"Посылки" полетели на Донецк: на Донбассе устроили патриотичную акцию в канун Нового года

twitter.com/magnat

"На Донецк в очередной раз полетели "посылки" с поздравлениями", – сказано в сообщении.

"Посылки" полетели на Донецк: на Донбассе устроили патриотичную акцию в канун Нового года

twitter.com/magnat

"Посылки" полетели на Донецк: на Донбассе устроили патриотичную акцию в канун Нового года

twitter.com/magnat

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Международном центре подготовки подразделений Национальной гвардии записали кавер-версию на украинскую песню "Щедрик".

В сети появилось трогательное поздравление с праздниками и от бойцов ВСУ с передовой.

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Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новый год Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
Новый Год-2020 Новости ЛНР Новости ДНР видео фотографии Новости Донбасса
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