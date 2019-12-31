"Посылки" полетели на Донецк: на Донбассе устроили патриотичную акцию в канун Нового года

На Донбассе накануне Нового года-2020 с помощью воздушных шариков распространили патриотичные листовки.

Соответствующие фотографии и ролик были опубликованы на страницах в Twitter пользователей, подписанных как "Скаженый Оскар" и "Влад Борода" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Судя по их постам, это произошло в понедельник, 30 декабря. Для "миссии" активисты использовали шарики синего и желтого цветов.

Донбасс Коллаж

twitter.com/magnat

twitter.com/magnat

"На Донецк в очередной раз полетели "посылки" с поздравлениями", – сказано в сообщении.

twitter.com/magnat

twitter.com/magnat

Сьогодні нам дякували,а ми з @Analytic_center хочемо подякувати багатьом людям, усім тим,хто допомагає і підтримує нас. Дякуємо вам усім!💙💛Разом переможемо! pic.twitter.com/Z4b0vIDMGt — Скажений Оскар (@magnat107557910) December 30, 2019

Вчорашня акція. Вона не остання. Завтра знову виїзжаєм. Завдяки вашій підтримці ми працюєм! Дякую всім хто з нами! pic.twitter.com/KXMHAEH2sM — Влад Борода (@Analytic_center) December 31, 2019

На Донецьк вчергове полетіли "посилки" з вітаннями)) pic.twitter.com/E4CsQwCIhP — Скажений Оскар (@magnat107557910) December 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Международном центре подготовки подразделений Национальной гвардии записали кавер-версию на украинскую песню "Щедрик".

В сети появилось трогательное поздравление с праздниками и от бойцов ВСУ с передовой.

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