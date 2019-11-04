На Донбассе уничтожили террористов "Деса" и "Свята". Фото

В конце октября на Донбассе были ликвидированы еще двое террористов "Л/ДНР". Оба они оказались украинцами.

Об этом сообщил в своем канале в Telegram украинский офицер Анатолий Штефан. Он опубликовал фото и информацию о террористах.

"31 октября Нартов "Свят" Андрей сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – сообщил Штефан.

42-летний Андрей Нартов родился в Марьинке Донецкой области. Он воевал на стороне "ДНР" в 100-й бригаде.

28 октября был ликвидирован Коверяк "Дес" Денис. 39-летний уроженец Горловки воевал в 3 Отдельной Мотострелковой бригаде 1АК ВС РФ.

Андрей Нартов ликвидирован на Донбассе

Андрей Нартов ликвидирован на Донбассе

Денис Коверяк ликвидирован на Донбассе

Денис Коверяк ликвидирован на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее Донбассе ликвидировали двух молодых террористов "ДНР".

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