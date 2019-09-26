На Донбассе уничтожили предателя Украины: фото террориста

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Дмитрия Буча.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото предателя Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"29.05.19 Буч "Буч" Дмитрий из 3 ОМСБр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Всё будет Украина и победа за нами!" - написал он.

На Донбассе уничтожили предателя Украины Telegram-канал Анатолия Штефана

Telegram-канал Анатолия Штефана

Telegram-канал Анатолия Штефана

Отмечается, что Буч воевал в рядах "ДНР" начиная с 2014 года. Обстоятельства, при которых был ликвидирован террорист из Дзержинска, пока неизвестны.

На Донбассе уничтожили предателя Украины Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террориста из разведки "ДНР" Алексея (Хорта) Романченко.

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