На Донбассе уничтожили предателя Украины: фото террориста

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Дмитрия Буча.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото предателя Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"29.05.19 Буч "Буч" Дмитрий из 3 ОМСБр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Всё будет Украина и победа за нами!" - написал он.
На Донбассе уничтожили предателя Украины
Telegram-канал Анатолия Штефана
Telegram-канал Анатолия Штефана
Telegram-канал Анатолия Штефана
Отмечается, что Буч воевал в рядах "ДНР" начиная с 2014 года. Обстоятельства, при которых был ликвидирован террорист из Дзержинска, пока неизвестны.
На Донбассе уничтожили предателя Украины
Telegram-канал Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террориста из разведки "ДНР" Алексея (Хорта) Романченко.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.