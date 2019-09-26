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27 сентября • обновлено в 19:04
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На Донбассе уничтожили предателя Украины: фото террориста

27.3т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Дмитрия Буча.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото предателя Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"29.05.19 Буч "Буч" Дмитрий из 3 ОМСБр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Всё будет Украина и победа за нами!" - написал он.

Новости
"Бригада 200": на Донбассе убили террориста "ДНР". Фото предателя
На Донбассе уничтожили предателя Украины

На Донбассе уничтожили предателя Украины

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе уничтожили предателя Украины: фото террориста

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе уничтожили предателя Украины: фото террориста

Telegram-канал Анатолия Штефана

Отмечается, что Буч воевал в рядах "ДНР" начиная с 2014 года. Обстоятельства, при которых был ликвидирован террорист из Дзержинска, пока неизвестны.

На Донбассе уничтожили предателя Украины

На Донбассе уничтожили предателя Украины

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террориста из разведки "ДНР" Алексея (Хорта) Романченко.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Теги
ДНР террористы "ДНР" Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса ООС Вооруженные силы Украины
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Епт! Какая свежая информация. В мае (!!!) месяце! А чего не написал, кого ликвидировали в 2014? Надо же 4(!!!) в интернете сидел и искал и вот она удача!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы по-прежнему убивают украинцев, но виновата Россия.
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2 из 5 ответов | показать все
Georg Georgi
Georg Georgi
Бухгалтер Борис, Suka zapomni kto voiyet protiv gosudarstva i ukrainskogo naroda vse ubludki i teroristi, vash Putler unichtojil polovinu Chechniu, deteik jenshin, starikov, oni toje bili Rossianami,,
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Бухгалтер Борис, ЛИФЧИК, не переживай..под Крымском дохнут твои соотечественники,там регулярно запрашивают режим тишины забрать очередное акающее тело и зарыть за поребриком.
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Barsukov Michael
Barsukov Michael
Какое прекрасное личико!
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2 из 4 ответов | показать все
Barsukov Michael
Barsukov Michael
Любченко Светлана, розумним людям не потрібно пояснювати
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Barsukov Michael
Barsukov Michael
hunt andres, can you explain, please?
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