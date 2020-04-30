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30 апреля • обновлено в 15:16
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На Донбассе уничтожены больше тысячи военных Путина – командующий ООС

4.2т
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Всего за время проведения операции объединенных сил на Донбассе потери российско-оккупационных войск составили 1234 убитыми и 2074 ранеными.

Как сообщил в интервью "Укринформа" командующий ООС Владимир Кравченко, только за этот год подтверждено ликвидацию 143 захватчиков и еще 273 были ранены.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Иллюстрация

"Кроме этого, нашими воинами уничтожено 28 единиц техники", – добавил он.

По словам командующего ООС, почти каждая провокация оккупантов получает адекватный ответ.

"За все эти годы мы хорошо изучили врага, его коварную и преступную тактику, знаем, как нам действовать в любом развитии ситуации", – заверил Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным разведки, 29 апреля военнослужащие ВСУ уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс война
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Wick John
Wick John
1234 "тер.рористов" против более 7 тысяч втратнема
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Цыплят - по осени считают ! Тогда и поговорим про победы и ...
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1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
А где пленные? Со стороны сине-обосцанных мутантов всё понятно. У них есть как зажмуренные, так раненные и пленные. А почему у чудесных российских оккупантов раненные с убитыми есть, а пленных - ноль? Или они в плен не сдаются и подрывают себя вместе с набегающими с чубатыми гиббоними?
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