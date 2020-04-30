На Донбассе уничтожены больше тысячи военных Путина – командующий ООС

Всего за время проведения операции объединенных сил на Донбассе потери российско-оккупационных войск составили 1234 убитыми и 2074 ранеными.

Как сообщил в интервью "Укринформа" командующий ООС Владимир Кравченко, только за этот год подтверждено ликвидацию 143 захватчиков и еще 273 были ранены.

Война на Донбассе Иллюстрация

"Кроме этого, нашими воинами уничтожено 28 единиц техники", – добавил он.

По словам командующего ООС, почти каждая провокация оккупантов получает адекватный ответ.

"За все эти годы мы хорошо изучили врага, его коварную и преступную тактику, знаем, как нам действовать в любом развитии ситуации", – заверил Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным разведки, 29 апреля военнослужащие ВСУ уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

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