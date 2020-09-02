На Донбассе умерла террористка из батальона "Гиви". Фото

Виктория Довгань Расследования 13:14, 2.09.2020 Обновлено: 13:14, 2.09.2020

На временно оккупированной территории Донецкой области умерла террористка Ольга Ярославцева. Она была медсестрой в батальоне "Сомали" ликвидированного главаря оккупантов Михаила Толстых ("Гиви").

Причиной гибели преступницы стал суицид, написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Ярославцева была членом бандформирования "Сомали"
Telegram-канал Анатолия Штефана
Террористка "ДНР" Ярославцева покончила с собой
Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада. 25-26.08.2020 Ольга Ярославцева пошла на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Предварительно суицид", – написал он.

Также известно, что Ярославцева была внесена в базу на сайте "Миротворец". В ее досье содержится информация о том, что 38-летняя террористка была родом из Донецка, она являлась близкой подругой боевика Гасанова.

Сообщение о смерти террористки "ДНР" в соцсети
Telegram-канал Анатолия Штефана

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