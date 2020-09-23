На Донбассе умер террорист "ЛНР" из базы "Миротворец". Фото

Виктория Довгань Расследования 18:15, 23.09.2020 Обновлено: 18:15, 23.09.2020

На временно оккупированной территории Донбасса 22 сентября умер террорист "ЛНР" Виталий Игнатов. Он не только принимал участие в войне против Украины, но и занимался организацией псевдореферендума в 2014 году.

О смерти оккупанта написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также уточнил, что за преступную деятельность Игнатов был внесен в базу сайта "Миротворец".

"200 бригада. 22.09.2020 Виталий Игнатов пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Операция самоликвидация", – отметил защитник.

Досье на боевика "ЛНР" Виталия Игнатова.
Telegram-канал Анатолия Штефана
Игнатов входил в группировку "Союза "добровольцев" Донбасса".
Telegram-канал Анатолия Штефана
Некролог об Игнатове в паблике террористов.
Telegram-канал Анатолия Штефана

Согласно информации в досье на 43-летнего наемника, он жил в селе Райгородка Новоайдарского района, Луганской области. Помимо ведения боевых действий против армии Украины, террорист также занимался пропагандистской деятельностью в интересах России, входил в "Союз "добровольцев" Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября в районе оккупированного Россией Красного Луча Луганской области во время разборок были расстреляны "пограничники МГБ ЛНР" Игорь Доценко и Сергей Криничный.

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