На Донбассе умер террорист из базы "Миротворца": денег на похороны нет

На временно оккупированной территории Донбасса 8 июля умер террорист "ДНР" Дмитрий Поплавка. Его сторонники объявили сбор денег, поскольку жене с инвалидностью не за что его хоронить.

О смерти оккупанта сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он уточнил, что Поплавка числился в базе военных преступников на сайте "Миротворец".

"200 бригада. 08.07.2020 Дмитрий Поплавка пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Инфаркт", – отметил защитник.

Террорист Дмитрий Поплавка Telegram-канал Анатолия Штефана

Страница оккупанта в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

Известно, что террорист был родом из села Карловка Марьинского района, Донецкой области. Проживал он под Ясиноватой.

Согласно сообщению в одном из пророссийских пабликов, он воевал против Украины с 2014 года, попал в плен, но был обменян в конце 2017 года. Проживал оккупант с больной женой в общежитии, из которого всех жильцов выселяют.

Сообщение о смерти боевика в паблике "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в зоне боевых действий на Донбассе погиб российский террорист "ДНР" Иван "Зубик" Зубов из Набережных Челнов (РФ). Вероятно, на Донбассе он воевал в рядах так называемых "казаков".