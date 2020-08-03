На Донбассе умер террорист "ДНР", воевавший против ЗСУ под Иловайском. Фото

На Донбассе внезапно скончался российский террорист "ДНР" Андрей "Назар" Назаров. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также опубликовал скриншот сообщения в одном из пабликов оккупантов, где подтверждается участие пособника оккупантов в боях против украинской армии под Иловайском и Дебальцево.

Боевик "ДНР" Андрей Назаров умер из-за проблем с сердцем Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист "Назар" крайний справа Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада. 26.07.2020 Андрей "Назар" Назаров пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Сердце", – уточнил Штефан.

Согласно информации в сети, умерший террорист до войны жил в Артемовске (сейчас Бахмут) и Часовом Яру Донецкой области. Ему было 52 года.

Страница Назарова в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

Сообщение о смерти оккупанта в пропагандистском паблике Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в зоне боевых действий на Донбассе при неизвестных обстоятельствах погиб разведчик российских террористов "ЛНР" Виталий Завгородний ("Вампир"). Однако ВСУ стало известно, что эта потеря оккупантов – не боевая. Боевик был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".