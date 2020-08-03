На Донбассе умер террорист "ДНР", воевавший против ЗСУ под Иловайском. Фото
На Донбассе умер террорист Андрей Назаров.
На Донбассе внезапно скончался российский террорист "ДНР" Андрей "Назар" Назаров. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также опубликовал скриншот сообщения в одном из пабликов оккупантов, где подтверждается участие пособника оккупантов в боях против украинской армии под Иловайском и Дебальцево.
Боевик "ДНР" Андрей Назаров умер из-за проблем с сердцем Telegram-канал Анатолия Штефана
Террорист "Назар" крайний справа Telegram-канал Анатолия Штефана
"200 бригада. 26.07.2020 Андрей "Назар" Назаров пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Сердце", – уточнил Штефан.
Согласно информации в сети, умерший террорист до войны жил в Артемовске (сейчас Бахмут) и Часовом Яру Донецкой области. Ему было 52 года.
Страница Назарова в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана
Сообщение о смерти оккупанта в пропагандистском паблике Telegram-канал Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в зоне боевых действий на Донбассе при неизвестных обстоятельствах погиб разведчик российских террористов "ЛНР" Виталий Завгородний ("Вампир"). Однако ВСУ стало известно, что эта потеря оккупантов – не боевая. Боевик был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".