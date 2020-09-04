На Донбассе умер террорист "ДНР", причастный к пыткам и убийствам украинцев. Фото

На Донбассе умер террорист Зубр из базы Миротворец .

На временно оккупированной территории Донбасса умер террорист "ДНР" Александр Зюбанов ("Зубр"), который принимал участие в пытках и убийствах украинцев.

О смерти оккупанта написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), отметив, что эта потеря оккупантов – небоевая.

"200 бригада. 03.09.2020 Александр "Зубр" Зюбанов пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Самоликвидация. Участвовал в пытках украинских воинов", – рассказал защитник.

Террорист Зюбанов причастен к пыткам и убийствам украинцев на Донбассе. Telegram-канал Анатолия Штефана

Зюбанов воевал против Украины с 2014 года. Telegram-канал Анатолия Штефана

За военные преступления 45-летний Зюбанов был внесен в базу сайта "Миротворец". В его досье отмечается, что террорист родился в Ростове-на-Дону (Россия), а затем проживал в городе Павлоград Днепропетровской области. В рядах боевиков "ДНР" он занимал должность заместителя начальника отдела 6 управления "МГБ ДНР".

В пабликах террористов также указали, что Зюбанов воевал против Украины с самого начала войны на Донбассе – начиная с боев за Славянск.

Досье на "Зубра" на сайте "Миротворец". Скриншот страницы

Некролог о боевике "Зубре" в паблике оккупантов. Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце августа покончила с собой террористка "ДНР" Ольга Ярославцева. Она была медсестрой в батальоне "Сомали" ликвидированного главаря оккупантов Михаила Толстых ("Гиви").

А 31 августа на Донбассе в районе н.п. Таврическое погиб террорист "ДНР" Егор Нестеров. Предварительно, наемник РФ подорвался на своей же мине.

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