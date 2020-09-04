МоваЯзык

Топ-темы:

На Донбассе умер террорист "ДНР", причастный к пыткам и убийствам украинцев. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
6,6 т.
На Донбассе умер террорист Зубр из базы Миротворец

На Донбассе умер террорист Зубр из базы Миротворец .

На временно оккупированной территории Донбасса умер террорист "ДНР" Александр Зюбанов ("Зубр"), который принимал участие в пытках и убийствах украинцев.

О смерти оккупанта написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), отметив, что эта потеря оккупантов – небоевая.

"200 бригада. 03.09.2020 Александр "Зубр" Зюбанов пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Самоликвидация. Участвовал в пытках украинских воинов", – рассказал защитник.

Террорист Зюбанов причастен к пыткам и убийствам украинцев на Донбассе.

Террорист Зюбанов причастен к пыткам и убийствам украинцев на Донбассе. Telegram-канал Анатолия Штефана

Зюбанов воевал против Украины с 2014 года.

Зюбанов воевал против Украины с 2014 года. Telegram-канал Анатолия Штефана

За военные преступления 45-летний Зюбанов был внесен в базу сайта "Миротворец". В его досье отмечается, что террорист родился в Ростове-на-Дону (Россия), а затем проживал в городе Павлоград Днепропетровской области. В рядах боевиков "ДНР" он занимал должность заместителя начальника отдела 6 управления "МГБ ДНР".

В пабликах террористов также указали, что Зюбанов воевал против Украины с самого начала войны на Донбассе – начиная с боев за Славянск.

Досье на "Зубра" на сайте "Миротворец".

Досье на "Зубра" на сайте "Миротворец". Скриншот страницы

Некролог о боевике "Зубре" в паблике оккупантов.

Некролог о боевике "Зубре" в паблике оккупантов. Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Александр Зюбанов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассесайт МиротворецВооруженные силы Украинытеррористы "ДНР"Анатолий Штефан
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Расследования