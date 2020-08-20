На Донбассе умер террорист "ДНР", приближенный к "Гиви". Фото

На Донбассе умер 45-летний террорист "ДНР" Руслан "Беркут" Сааков, который входил в круг общения ликвидированного главаря боевиков Михаила Толстых "Гиви".

Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он уточнил, что оккупант был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

"200 бригада. 19.08.2020 Руслан "Беркут" Сааков пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Небоевой. Обстоятельства требуют уточнения, предположительно самоликвидация", – рассказал защитник Украины.

Боевик Сааков с российской пропагандисткой Telegram-канал Анатолия Штефана

В досье Саакова указано, что он проживал в поселке Степное Амвросиевского района Донецкой области, однако родился в Ростовской области России.

Также известно, что наемник принимал участие в военных действиях против украинской армии в Успенке, на Саур-Могиле в 2014 году, в боях за Славянск, Иловайск, ДАП и Дебальцево.

Он был членом "военной милиции ДНР", состоял в отдельном комендантском полке 1 АК ЮВО ВС РФ (в/ч 08816) в звании "подполковник". Также террорист занимал должность "помощника военного коменданта" Амвросиевки.

Сообщение о смерти террориста "Беркута" Telegram-канал Анатолия Штефана

Страница Саакова в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

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