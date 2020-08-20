На Донбассе умер террорист "ДНР", приближенный к "Гиви". Фото
На Донбассе умер 45-летний террорист "ДНР" Руслан "Беркут" Сааков, который входил в круг общения ликвидированного главаря боевиков Михаила Толстых "Гиви".
Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он уточнил, что оккупант был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
"200 бригада. 19.08.2020 Руслан "Беркут" Сааков пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Небоевой. Обстоятельства требуют уточнения, предположительно самоликвидация", – рассказал защитник Украины.
В досье Саакова указано, что он проживал в поселке Степное Амвросиевского района Донецкой области, однако родился в Ростовской области России.
Также известно, что наемник принимал участие в военных действиях против украинской армии в Успенке, на Саур-Могиле в 2014 году, в боях за Славянск, Иловайск, ДАП и Дебальцево.
Он был членом "военной милиции ДНР", состоял в отдельном комендантском полке 1 АК ЮВО ВС РФ (в/ч 08816) в звании "подполковник". Также террорист занимал должность "помощника военного коменданта" Амвросиевки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 августа террористы "ЛНР" обвинили ВСУ в снайперском обстреле возле Логвиново, в результате которого якобы погиб один наемник оккупантов.
Так называемое представительство ЛНР в СЦКК тогда заявило, что ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "надлежащей реакции".
Однако в штабе ООС опровергли этот фейк, отметив, что ВСУ полностью соблюдают режим тишины.
Позже в сети появились фото террориста "ЛНР", который был убит своими же сослуживцами в районе временно оккупированного населенного пункта Логвиново.
Им оказался 27-летний Владислав Мотузов "Ара" из временно оккупированных Ровеньков Луганской области.