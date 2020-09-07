На Донбассе умер 27-летний наемник России. Фото террориста
На Донбассе 6 сентября умер террорист незаконных вооруженных формирований Андрей Билык.
О смерти наемника сообщил на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он написал, что обстоятельства гибели требуют уточнения.
"06.09.2020 Андрей пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей", – сказано в посте Штефана.
По информации офицера ВСУ, Билык проживал в Горловке Донецкой области.
Террорист имел несколько страниц в социальной сети. На одной из них он указал, что родился 10 мая 1993 года.
В одном из сообщений в запрещенной в Украине социальной сети он писал, что вырос без родителей и активно занимался спортом. Парень рассказывал, что служит в армии и планирует идти в МЧС оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Офиса генерального прокурора, на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе воюют наемники из более чем 30 стран.