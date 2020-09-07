На Донбассе умер 27-летний наемник России. Фото террориста

На Донбассе 6 сентября умер террорист незаконных вооруженных формирований Андрей Билык.

О смерти наемника сообщил на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он написал, что обстоятельства гибели требуют уточнения.

"06.09.2020 Андрей пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей", – сказано в посте Штефана.

Андрей Билык. Telegram-канал Анатолия Штирлица

По информации офицера ВСУ, Билык проживал в Горловке Донецкой области.

Террорист имел несколько страниц в социальной сети. На одной из них он указал, что родился 10 мая 1993 года.

Аккаунты в соцсети. Telegram-канал Анатолия Штирлица

В одном из сообщений в запрещенной в Украине социальной сети он писал, что вырос без родителей и активно занимался спортом. Парень рассказывал, что служит в армии и планирует идти в МЧС оккупантов.

Пост наемника. Telegram-канал Анатолия Штирлица

Сообщение о смерти парня. Telegram-канал Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Офиса генерального прокурора, на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе воюют наемники из более чем 30 стран.