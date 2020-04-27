На Донбассе умер 66-летний одиозный террорист "Л/ДНР" Михаил Чириков ("Магадан"), который был одним из главных рупоров пропаганды оккупантов в ОРДЛО.

Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"200 бригада. 26.04.2020 года Чириков "Магадан" Михаил пошел на концерт Кобзона. Не боевой", – написал защитник Украины.

Террорист Михаил Чириков ("Магадан") Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

В пабликах террористов вспомнили, что Чириков служил в 1-м танковом батальоне бандформирования "Оплот". Он принимал участие в оккупации Славянска, Петропавловска, Иловайска и Еленовки.

Кроме того, террорист Чириков "прославился" благодаря нелепым фейкам о том, как "армия Новороссии" разгромила на Донбассе наемников НАТО и "американскую хунту". Боевик утверждал, что против террористов на фронте якобы воюют не ВСУ, а подготовленные солдаты Альянса, среди которых – американцы, поляки, англичане и афроамериканцы.

Террорист Михаил Чириков ("Магадан") Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что в зоне боевых действий на Донбасе ликвидированы два террориста "ДНР" – медсестра Ольга Ливенец из базы сайта "Миротворец" и Вадим Спасских.

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