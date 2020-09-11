На Донбассе умер наемник из России. Фото

Виктория Довгань Расследования 13:55, 11.09.2020 Обновлено: 14:21, 11.09.2020

На временно оккупированной территории Донбасса умер террорист 60-летний Михаил Батура ("Минск"), который приехал на войну из Алтайского края (Россия).

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), отметив, что боевик был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Досье террориста Батуры.
Telegram-канал Анатолия Штефана
Террорист Михаил Батура ("Минск").
Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада. 10 сентября 2020 года Михаил "Минск" Батура пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Умер", – написал защитник Украины.

Известно, что Батура участвовал в боевых действиях против ВСУ на Донбассе с сентября 2014 по ноябрь 2015 года в составе батальона террористов "Викинг". Также наемник состоял в "Союзе добровольцев Донбасса".

Боевик служил в батальоне оккупантов "Викинг".
Telegram-канал Анатолия Штефана
Сообщение о смерти "Минска" в паблике оккупантов.
Telegram-канал Анатолия Штефана

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