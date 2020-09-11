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На Донбассе умер наемник из России. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
2,3 т.
На Донбассе умер террорист Михаил Батура (Минск)

На временно оккупированной территории Донбасса умер террорист 60-летний Михаил Батура ("Минск"), который приехал на войну из Алтайского края (Россия).

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), отметив, что боевик был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Досье террориста Батуры.
Террорист Михаил Батура ("Минск").

"200 бригада. 10 сентября 2020 года Михаил "Минск" Батура пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Умер", – написал защитник Украины.

Известно, что Батура участвовал в боевых действиях против ВСУ на Донбассе с сентября 2014 по ноябрь 2015 года в составе батальона террористов "Викинг". Также наемник состоял в "Союзе добровольцев Донбасса".

Боевик служил в батальоне оккупантов "Викинг".
Сообщение о смерти "Минска" в паблике оккупантов.

Террорист Михаил Батура

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