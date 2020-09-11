На Донбассе умер наемник из России. Фото

На временно оккупированной территории Донбасса умер террорист 60-летний Михаил Батура ("Минск"), который приехал на войну из Алтайского края (Россия).

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), отметив, что боевик был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

"200 бригада. 10 сентября 2020 года Михаил "Минск" Батура пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Умер", – написал защитник Украины.

Известно, что Батура участвовал в боевых действиях против ВСУ на Донбассе с сентября 2014 по ноябрь 2015 года в составе батальона террористов "Викинг". Также наемник состоял в "Союзе добровольцев Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 сентября на Донбассе умер 27-летний российский террорист Андрей Билык, который проживал во временно оккупированной Горловке.

Также стало известно, что в России скоропостижно умерла супруга беглого экс-главаря террористов "ЛНР" Игоря Плотницкого – Лариса. Ее не стало в начале августа.

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