На Донбассе умер бывший замкомандира террористов "ДНР". Фото

В Донецке внезапно умер бывший заместитель командира 1 армейского корпуса России по работе с личным составом Аркадий Федосеев.

Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "200 бригада 24.06.2020 Аркадий Федосеев пошел на совещание к "Гиви" с "Мотороллером". Самоликвидация. Бывший заместитель командира 1 АК российско-окупационных войск по РЛС. Позднее преподаватель ДонВОКУ оккупантов", – рассказал он о пособнике оккупантов.

Аркадий Федосеев Telegram-канал Анатолия Штефана

В Донецке умер экс-замкомандира оккупантов Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Федосеев был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец". Там в его досье указано, что после получения звания "полковника" он также занимал должность заместителя командира отдельного отряда "Оплот".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе на Донбассе умер 54-летний экс-майор ВСУ, который перешел на сторону "ДНР", директор Донецкого военного лицея Владимир Тарасов. Он также был внесен в базу "Миротворца".