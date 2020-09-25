На Донбассе украинский мститель ликвидировал террориста "ДНР", – Бутусов

В Донецкой области неизвестный украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта Алексея Клевцова. Террорист был в составе 100-й мотострелковой бригады 1-го корпуса ВС РФ.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что в России официально не заявили о гибели Клевцова.

"Поскольку на линии фронта проживает большое количество местных жителей, установить, кто конкретно это сделал, практически невозможно. Дело было ночью, неизвестного мстителя могли не заметить на ближайших позициях с обеих сторон", – рассказал Бутусов.

Журналист добавил, что оккупанта ликвидировали около населенного пункта Александровка в ночь на 22 сентября.

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Террорист Алексей Клевцов Скриншот

"Хочу выразить огромную благодарность неизвестному снайперу – это настоящий подвиг в условиях, когда надо прятаться и от врага, и от своего начальства…Если у кого-то есть информация, кто совершил результативный обстрел российских оккупантов под Александровкой и под Саханкой ("на южном фронте") – прошу поделиться, хотел бы без всякой огласки поблагодарить", – подытожил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 24 сентября, в зоне проведения ООС на Донбассе российские оккупанты один раз обстреляли позиции ВСУ.