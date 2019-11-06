"Гражданская" война? На Донбассе ликвидировали российских террористов. Фото

На Донбассе ликвидировали еще двух российских террористов "ДНР" – Рамиля Мухамеджанова ("Ветра") из группировки "Сомали" и Сергея Кохоленко.
Как сообщил на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), хоронить оккупанта Мухамеджанова увезли на родину в Татарстан. Примечательно, что он числился в списках сайта "Миротворец". Боевику было 33 года, в рядах террористов "ДНР" он находился с 2015 года.
"200 бригада. Хроники "гражданской" войны. 05.10.19 Мухамеджанов "Ветер" Рамиль из "Сомали" сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. 06.11.19 привезен домой в город Альметьевск, Республика Татарстан, Россия. Все будет Украина, и победа за нами!" – написал защитник Украины.
Террорист Рамиль Мухамеджанов ("Ветер")
Telegram-канал Анатолия Штефана
Страница оккупанта в соцсети
Telegram-канал Анатолия Штефана
Убитый террорист "Сомали"
Telegram-канал Анатолия Штефана
Сообщение о похоронах террориста в РФ
Telegram-канал Анатолия Штефана
Что касается Кохоленко, то он, согласно сводкам военных преступников, был ликвидирован 1 ноября и "воевал за русскую землю".
Террорист Сергей Кохоленко
Telegram-канал Анатолия Штефана
Новость о ликвидации Кохоленко
Telegram-канал Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL:
российско-оккупационные войска на Донбассе 5 ноября понесли крупные потери. Всего они лишились семи человек, двое из них были ликвидированы безвозвратно.
А 4 ноября в зоне ООС на Донбассе украинские защитники ликвидировали террориста Александра Миронюка. Он был членом группировки "Призрак".
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