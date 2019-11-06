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6 ноября • обновлено в 18:04
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"Гражданская" война? На Донбассе ликвидировали российских террористов. Фото

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На Донбассе ликвидировали еще двух российских террористов "ДНР" – Рамиля Мухамеджанова ("Ветра") из группировки "Сомали" и Сергея Кохоленко.

Как сообщил на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), хоронить оккупанта Мухамеджанова увезли на родину в Татарстан. Примечательно, что он числился в списках сайта "Миротворец". Боевику было 33 года, в рядах террористов "ДНР" он находился с 2015 года.

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"200 бригада. Хроники "гражданской" войны. 05.10.19 Мухамеджанов "Ветер" Рамиль из "Сомали" сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. 06.11.19 привезен домой в город Альметьевск, Республика Татарстан, Россия. Все будет Украина, и победа за нами!" – написал защитник Украины.

Террорист Рамиль Мухамеджанов ("Ветер")

Террорист Рамиль Мухамеджанов ("Ветер")

Telegram-канал Анатолия Штефана

Страница оккупанта в соцсети

Страница оккупанта в соцсети

Telegram-канал Анатолия Штефана

Убитый террорист "Сомали"

Убитый террорист "Сомали"

Telegram-канал Анатолия Штефана

Сообщение о похоронах террориста в РФ

Сообщение о похоронах террориста в РФ

Telegram-канал Анатолия Штефана

Что касается Кохоленко, то он, согласно сводкам военных преступников, был ликвидирован 1 ноября и "воевал за русскую землю".

Террорист Сергей Кохоленко

Террорист Сергей Кохоленко

Telegram-канал Анатолия Штефана

Новость о ликвидации Кохоленко

Новость о ликвидации Кохоленко

Telegram-канал Анатолия Штефана

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР"
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Ш. Олег
Ш. Олег
То есть, когда Сашко Билый и иже с ним сражались бок-о-бок с "ичкерийскими" бармалеями, это была украино-российская в*йна?
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2
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня был ролик как снайперы Донбасса с наводящейся ракеты уган-до-шили 5 ВСУшников страйк акуннный.
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1
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Штирлиц уже до полковника дослужился, уничтожая оккупантов в фейсбуке?
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3
2

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