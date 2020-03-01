Погибшим 1 марта в результате обстрелов "Л/ДНР" на Донбассе бойцом ВСУ оказался Сергей Русских.
Смерть бойца подтвердила в Facebook 46-я ОДШб, опубликовав фото сержанта.
"Сергей Николаевич родился 31 января 1979 года в Мариуполе, и защищал родной Донбасс с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.
Вечная слава павшим бойцам! Мы сделаем все возможное, чтобы его жертва не была напрасной!" – сказано в сообщении.
Сергей Русских
Facebook 46-й ОДШб
Как писал OBOZREVATEL, террористы РФ жестко поплатились за гибель защитников Украины. В феврале российско-оккупационные войска только по подтвержденным данным понесли огромные потери на Донбассе: 38 убитых и 44 раненых.
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