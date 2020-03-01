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1 марта • обновлено в 21:22
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На Донбассе убит сержант Сергей Русских из Мариуполя. Фото

3.9т
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Погибшим 1 марта в результате обстрелов "Л/ДНР" на Донбассе бойцом ВСУ оказался Сергей Русских.

Смерть бойца подтвердила в Facebook 46-я ОДШб, опубликовав фото сержанта.

"Сергей Николаевич родился 31 января 1979 года в Мариуполе, и защищал родной Донбасс с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.

Вечная слава павшим бойцам! Мы сделаем все возможное, чтобы его жертва не была напрасной!" – сказано в сообщении.

Сергей Русских

Сергей Русских

Facebook 46-й ОДШб

Как писал OBOZREVATEL, террористы РФ жестко поплатились за гибель защитников Украины. В феврале российско-оккупационные войска только по подтвержденным данным понесли огромные потери на Донбассе: 38 убитых и 44 раненых.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина Мариуполь
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не убили ,а уничтожили ВСУшоного вы-родка, а это святое дело.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
С начала месяца это уже второй смердячий ВСУшник и шесть калек
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Убил xoxла-спас кабанчика!
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