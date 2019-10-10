Погиб за независимость: названо имя павшего на Донбассе героя

В четверг, 10 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в ходе вражеского обстрела погиб морской пехотинец Юрий Вовк.

Об этом сообщается на странице 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Убитый был старшим матросом.

Отмечается, что он был искренним патриотом Украины и до последнего сражался за ее суверенитет и территориальную целостность. Обстоятельства гибели не уточнили.

На Донбассе погиб воин ВСУ: имя героя

Весь состав 36-й бригады ВМС выразил соболезнования родным в связи с утратой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 8 октября на Донбассе погиб житель Черноморска Андрей Батин. Ему было всего 39 лет.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!