Погиб за независимость: названо имя павшего на Донбассе героя

В четверг, 10 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в ходе вражеского обстрела погиб морской пехотинец Юрий Вовк.
Об этом сообщается на странице 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Убитый был старшим матросом.
Отмечается, что он был искренним патриотом Украины и до последнего сражался за ее суверенитет и территориальную целостность. Обстоятельства гибели не уточнили.
На Донбассе погиб воин ВСУ: имя героя
Весь состав 36-й бригады ВМС выразил соболезнования родным в связи с утратой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 8 октября на Донбассе погиб житель Черноморска Андрей Батин. Ему было всего 39 лет.
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