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11 октября • обновлено в 03:32
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Погиб за независимость: названо имя павшего на Донбассе героя

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В четверг, 10 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в ходе вражеского обстрела погиб морской пехотинец Юрий Вовк.

Об этом сообщается на странице 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Убитый был старшим матросом.

Отмечается, что он был искренним патриотом Украины и до последнего сражался за ее суверенитет и территориальную целостность. Обстоятельства гибели не уточнили.

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На Донбассе погиб воин ВСУ: имя героя

На Донбассе погиб воин ВСУ: имя героя

Весь состав 36-й бригады ВМС выразил соболезнования родным в связи с утратой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 8 октября на Донбассе погиб житель Черноморска Андрей Батин. Ему было всего 39 лет.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Вооруженные силы Украины
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Куни Чан
Куни Чан
За БАБКИ, реально думаете после 5 лет там остались идейные???
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ivanov sergej
ivanov sergej
интересно,а от кого именно,не зависимыми хотят стать.от донецка или луганска?
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ttt ta
ttt ta
Обидно, наверное, окочурится накануне капитуляции
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