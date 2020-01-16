На Донбассе погиб защитник Украины: в ООС рассказали, где оккупанты устроили обстрелы

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, 16 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Карта ООС

Восемь обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи н.п. Травневое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и из 82-мм миномета – 10 мин;

неподалеку от Мироновского – со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Луганского – со станкового противотанкового гранатомета (3 выстрела) и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункт Новозвановка – со снайперской винтовки;

дважды рядом с Орехово – с артиллерийских систем калибра 152 мм (1 снаряд), с 82-мм миномета (1 мина) и с автоматического станкового гранатомета.

Уточняется, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстановка стабильная.

Как писал OBOZREVATEL, 15 января вражеский снайпер убил 24-летнего воина Вооруженных сил Украины Алексея Кучкина. Мужчина был родом с Харьковщины.

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