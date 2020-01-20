На Донбассе убили воина бригады Черных Запорожцев. Фото защитника Украины

На Донбассе от пули врага 18 января погиб украинский воин Валерий Закусило из 72 бригады Черных Запорожцев.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook. У воина осталась жена и двое дочерей.

"Война продолжает забирать лучших! 18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий. Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев благодарны за службу Валерию и выражаем слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой жене Надежде, дочерям Анджелине и Адель, родным и близким нашего воина", – говорится в сообщении.

Также18 января в результате остановки сердца ушел из жизни военнослужащий НГУ, Литвинов Виктор ("Литва"), 1982 г.р.

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб в результате боевых действий на Донбассе 19 января.

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