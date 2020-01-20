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20 января • обновлено в 10:00
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На Донбассе убили воина бригады Черных Запорожцев. Фото защитника Украины

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На Донбассе от пули врага 18 января погиб украинский воин Валерий Закусило из 72 бригады Черных Запорожцев.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook. У воина осталась жена и двое дочерей.

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"Война продолжает забирать лучших! 18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий. Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев благодарны за службу Валерию и выражаем слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой жене Надежде, дочерям Анджелине и Адель, родным и близким нашего воина", – говорится в сообщении.

На Донбассе убили воина бригады Черных Запорожцев. Фото защитника Украины

Также18 января в результате остановки сердца ушел из жизни военнослужащий НГУ, Литвинов Виктор ("Литва"), 1982 г.р.

На Донбассе убили воина бригады Черных Запорожцев. Фото защитника Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб в результате боевых действий на Донбассе 19 января.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Очередное одухотворенное славянское лицо.
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фил филька
фил филька
никапитулятчики, когда мира захотите? после скольких жертв? 100, 1000, 10000 или больше?
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Ку Алексей
Ку Алексей
Черный Запорожец https://pbs.twimg.com/media/D1N7osrX4AE_Ffx.jpg:large
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