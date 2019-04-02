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На Донбассе убили украинскую военную "Ведьму": сеть шокировала весть. Фото

15.1тЧитать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 2 апреля, погибла известная доброволец Яна Червона (позывной "Ведьма").

Об этом сообщили пользователи сети. Известно, что доброволец получила ранения, не совместимые с жизнью, в результате прямого попадания ПТУРа террористов в блиндаж.

"Погиб мой друг. Блиндаж еще не откопали", – написал украинский волонтер, журналист и ветеран АТО Мирослав Гай на странице в Twitter. Он подтвердил гибель женщины.

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"Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить..." – написал на странице в Twitter президент Петр Порошенко. Он добавил, что вместе с Червоной погиб украинский защитник Сергей Мелютин.

На Донбассе убили украинскую военную "Ведьму": сеть шокировала весть. Фото

Facebook Червона Яна

"На фронте погибла моя подруга Яна Червона. У меня нет слов, чтобы выразить всю ту ненависть к РФ", – написал в Facebook координатор проекта "СтопТерор" Семен Кабакаев.

По его словам, он познакомился с женщиной-добровольцем в 2014 году, когда находился в зоне АТО, а она была волонтером. После этого она пошла в ряды ВСУ.

На Донбассе убили украинскую военную "Ведьму": сеть шокировала весть. Фото

Facebook Червона Яна

"Позвонил Михаил Ухман (украинский журналист. – Ред.), сообщил, что от попадания вражеского ПТУРа в стрелковую позицию или в блиндаж погибла очень известна на фронте женщина-доброволец. В последний месяц многие из патриотов вылили на нее в интернете тону дерьма за то, что она считала опасностью смену главнокомандующего и призвала голосовать за Порошенко", – написал в Facebook лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

Отметим, Червона была родом из Харькова. Она проходила службу в батальоне "Донбасс". У женщины осталось двое детей.

"Посмотрите на фото – это ее дети. На другом фото она пишет: "Я вернусь. Люблю вас. Ваша мама". Нет!!! Она не вернется – никогда. Россияне убили маму этих детей, они убили частичку нас", – отреагировал на смерть добровольца Михаил Ухман.

На Донбассе убили украинскую военную "Ведьму": сеть шокировала весть. Фото
На Донбассе убили украинскую военную "Ведьму": сеть шокировала весть. Фото
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На Донбассе убили украинскую военную "Ведьму": сеть шокировала весть. Фото

Facebook Червона Яна

В своем Facebook-аккаунте женщина часто публиковала фото из фронта, а также высказывалась на политические темы.

В последнем посте она поделилась заявлением о том, что "все, кто голосовал за Зе в ВСУ – "заробитчане". "Согласна на 100%" – написала Червона.

На Донбассе убили украинскую военную "Ведьму": сеть шокировала весть. Фото
На Донбассе убили украинскую военную "Ведьму": сеть шокировала весть. Фото

Facebook Червона Яна

На Донбассе убили украинскую военную "Ведьму": сеть шокировала весть. Фото

Facebook Червона Яна

На Донбассе убили украинскую военную "Ведьму": сеть шокировала весть. Фото

Напомним, согласно сводке пресс-службы ООС, 2 апреля террористы "Л/ДНР" 10 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта на Донбассе погиб десантник из Черновцов Дмитрий Костенюк.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
добровольцыВооруженные силы УкраинысмертьфотографииНовости ДонбассаООС
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ефимов владимир
ефимов владимир
Так будет с каждой шмарой, пришедшей на Донбасс.
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Борисс Робот
Борисс Робот
ефимов владимир, это ты о своей маме...??? зачем ты так...??? а впрочем шмара так шмара... то есть ты шмареныш или чмыреныш...??? можешь не отвечать и так понятно...
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1
0
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Полетела на шабаш,вместе с Окуевой и прочей шушерой.....
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8
2
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Вечная память!
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3
3
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Иванович Юрий, Земля стекловатой!
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2
2

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