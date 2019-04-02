На Донбассе убили украинскую военную "Ведьму": сеть шокировала весть. Фото

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 2 апреля, погибла известная доброволец Яна Червона (позывной "Ведьма").

Об этом сообщили пользователи сети. Известно, что доброволец получила ранения, не совместимые с жизнью, в результате прямого попадания ПТУРа террористов в блиндаж.

"Погиб мой друг. Блиндаж еще не откопали", – написал украинский волонтер, журналист и ветеран АТО Мирослав Гай на странице в Twitter. Он подтвердил гибель женщины.

"Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить..." – написал на странице в Twitter президент Петр Порошенко. Он добавил, что вместе с Червоной погиб украинский защитник Сергей Мелютин.

Facebook Червона Яна

"На фронте погибла моя подруга Яна Червона. У меня нет слов, чтобы выразить всю ту ненависть к РФ", – написал в Facebook координатор проекта "СтопТерор" Семен Кабакаев.

По его словам, он познакомился с женщиной-добровольцем в 2014 году, когда находился в зоне АТО, а она была волонтером. После этого она пошла в ряды ВСУ.

Facebook Червона Яна

"Позвонил Михаил Ухман (украинский журналист. – Ред.), сообщил, что от попадания вражеского ПТУРа в стрелковую позицию или в блиндаж погибла очень известна на фронте женщина-доброволец. В последний месяц многие из патриотов вылили на нее в интернете тону дерьма за то, что она считала опасностью смену главнокомандующего и призвала голосовать за Порошенко", – написал в Facebook лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

Отметим, Червона была родом из Харькова. Она проходила службу в батальоне "Донбасс". У женщины осталось двое детей.

"Посмотрите на фото – это ее дети. На другом фото она пишет: "Я вернусь. Люблю вас. Ваша мама". Нет!!! Она не вернется – никогда. Россияне убили маму этих детей, они убили частичку нас", – отреагировал на смерть добровольца Михаил Ухман.

Facebook Червона Яна

В своем Facebook-аккаунте женщина часто публиковала фото из фронта, а также высказывалась на политические темы.

В последнем посте она поделилась заявлением о том, что "все, кто голосовал за Зе в ВСУ – "заробитчане". "Согласна на 100%" – написала Червона.

Facebook Червона Яна

Facebook Червона Яна

Погиб мой друг. Блиндаж еще не откопали. Просьба ко всем кто знает не публиковать имя. Мама еще не знает. Те кто уже написал и выложил фото - скройте на время. — Мирослав Гай (@miroslavgai) 2 квітня 2019 р.

Яна Червона

R.I.P. — Old Raver (Young Yoda) (@Raver__) 2 квітня 2019 р.

Так це правда. Я дзвонив хлопцям, що опікуються загиблими. Так. Яни більше немає. Відьмочка загинула у бою. Яна Червона віддала життя за Україну. — Мирослав Гай (@miroslavgai) 2 квітня 2019 р.

Напомним, согласно сводке пресс-службы ООС, 2 апреля террористы "Л/ДНР" 10 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта на Донбассе погиб десантник из Черновцов Дмитрий Костенюк.

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