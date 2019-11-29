Оккупанты убили на Донбассе украинского воина: подробности боев

В пятницу, 29 ноября, российские оккупационные войска 4 раза обстреляли украинских защитников на Донбассе, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил погиб.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В частности, оккупанты нарушили режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Ситуация на Донбассе
mediarnbo.org
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил:
дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
возле Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", – резюмировали в украинском штабе.
Оккупанты убили на Донбассе украинского воина
reply.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 ноября террористы получили отпор от воинов ВСУ и потеряли 2 боевиков.
27 ноября группа террористов на Донбассе подорвалась на собственной мине. Ранения получили шесть российских оккупантов.
А 26 ноября боевики потеряли четыре человека личного состава – двоих убитыми и двоих ранеными.
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