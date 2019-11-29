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30 ноября • обновлено в 10:49
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Оккупанты убили на Донбассе украинского воина: подробности боев

5.8т
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В пятницу, 29 ноября, российские оккупационные войска 4 раза обстреляли украинских защитников на Донбассе, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, оккупанты нарушили режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

  • возле Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", – резюмировали в украинском штабе.

Оккупанты убили на Донбассе украинского воина

Оккупанты убили на Донбассе украинского воина

reply.ua

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс ООС Вооруженные силы Украины
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Ликвидация тeppopиcтoв приветствуется во всём мире!
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4
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Ещё одного убийцу детей, стариков и женщин постигла КАРА
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7
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПОГИБ ОТ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ОККУПАНТОВ: РАСТВОРА СИВУШНЫХ МАСЕЛ В БУРЯКОВОМ САМОГОНЕ. :-))))
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9
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Трубицын Александр, подох от вони из своих обосранных шаровар
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4
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